Опубликовано видео наезда BMW на пешеходов в Подмосковье

Фото: Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области опубликовала в Telegram-канале видео с моментом наезда автомобиля BMW на пешеходов в Мытищах. Ведомство сообщило, что в результате ДТП пострадали четыре человека.

По предварительным данным, сегодня утром водитель легкового автомобиля марки BMW, двигаясь по Олимпийскому проспекту, возле дома № 17 столкнулся с попутно движущимся автомобилем, после выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов, — говорится в сообщении.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что в результате ДТП три человека были госпитализированы, еще одному 16-летнему подростку помощь оказали на месте. Надзорное ведомство проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по факту случившегося.

Ранее в управлении МВД по Московскому району городского округа Мытищи сообщили, что авария произошла 30 мая около 10 часов. В полиции заявили, что водитель BMW сбил пешеходов на тротуаре.

29 мая Telegram-канал Baza сообщал, что в Подмосковье в результате ДТП пострадали пять детей высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которые перевернулись на BMW в районе села Петрово-Дальнее. По данным Baza, в машине в том числе находился сын первого замглавы СК РФ и дочь министра развития Дальнего Востока. Официально эта информация подтверждена не была.