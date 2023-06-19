В Якутии собаки отбили у медведицы двух щенят и попали на видео

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В Сети опубликовано видео, на котором стая собак отгоняет медведицу от ступенчатого короба, под которым находятся скулящие щенки. Инцидент произошел в Якутии. На кадрах псы отвлекают хищницу, пока она пытается добраться до кутят. В результате благодаря отвлекающим маневрам оба щенка успели спрятаться под дом.

Попробуйте посигналить постоять — может, она услышит сигнал и свалит, — говорит голос из рации автору видеозаписи.

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