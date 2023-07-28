Опубликовано видео мощного удара «Тюльпана» по укрепрайону ВСУ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео удара самоходного миномета «Тюльпан» по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении. Для атаки использовались «Дельфин» калибра 240 мм. которые «разнесли в щепки» группировку Вооруженных сил Украины.

Мощнейший миномет «Тюльпан» разнес в щепки укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по позициям ВСУ на Северском направлении. По его словам, украинские позиции были уничтожены 88-й бригадой Южной группировки войск. На кадрах, опубликованных журналистом, видно, что удары наносятся как крупнокалиберными боеприпасами, так и меньшими снарядами.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что ВС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Северс и Серебрянка, расположенных в Донецкой Народной Республике. Атака производилась управляемыми боеприпасами УПАБ-500. Кроме того, российские вертолеты уничтожили скопления живой силы противника в районе Курдюмовки и Клещеевки.