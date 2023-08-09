Опубликовано видео момента взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Фото: Михаил Никитин/ТАСС

Telegram-канал Mash опубликовал кадры момента мощного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. При этом звуки взрыва слышали жители в разных частях города, причины произошедшего и количество пострадавших уточняются.

На видео слышен громкий взрыв, на месте съемки посыпалась штукатурка.

Мощный взрыв на предприятии прогремел утром 9 августа. По словам очевидцев, взрывной волной выбило стекла в соседних окнах. Официальная причина инцидента неизвестна, однако другие источники утверждают, что он может быть связан с нарушением технологического процесса. Известно, что взрыв произошел на складе пиротехники. Также выдвигались версии об атаке беспилотников, однако в экстренных службах опровергли эту информацию. Отмечается, что в результате взрыва был разрушен склад предприятия. Его площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров. На место происшествия выехал глава региона Андрей Воробьев.

Представители регионального управления МЧС России ранее заявили, что к ликвидации последствий взрыва привлечены шесть единиц спецтехники и 18 членов личного состава. По данным ведомства, взрыв произошел на проспекте Красной Армии. Официальных данных о пострадавших не поступало.