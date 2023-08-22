Readovka: опубликовано видео подрыва пехотинца ВСУ на мине в зоне СВО

Фото: МО Украины

Telegram-канал Readovka опубликовал видео подрыва пехотинца ВСУ на мине. По информации канала, кадры были сняты, предположительно, на Бахмутском направлении.

На кадрах видно, как морпехи ВСУ пытаются скрытно пройти по полю и пробегают по окопу. Один из них пострадал, наступив на мину калибра 122 мм. Раненый солдат ВСУ начал кричать от боли.

Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал кадры уничтожения замаскированного орудия М777 Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что российские военные нанесли удар «Ланцетом» в районе Урожайного. На кадрах видно, как дрон поражает установку, после чего происходит детонация боевого комплекта и в воздух поднимаются клубы дыма.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что танковые подразделения 1-й Славянской бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ нанесли удар по расположениям ВСУ на Авдеевском направлении. Выявлять цели и корректировать огонь танкистам помогали операторы беспилотников. На видео, которое опубликовали военкоры, оператор квадрокоптера обнаруживает местонахождение противника в многоэтажном доме, передает координаты цели экипажу танка, тот наносит прицельный удар. В результате стена здания, где засели бойцы ВСУ, рушится.