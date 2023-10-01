Опубликовано видео массовой драки в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 1 октября в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием порядка десяти человек, сообщает портал E1.ru. Один из участников драки был госпитализирован. По данным УМВД региона, с заявлением о побоях к правоохранителям никто не обращался. Местная жительница рассказала, что в драке толпа молодых людей избивала мужчину. Спугнул их лишь окрик от местных жителей.

Мы подскочили от того, что сигналили машины и раздались дикие оры. Драка перешла на дорогу, многие участники стояли под козырьком магазина. Не знаю, из-за чего был конфликт, в какой-то момент толпа (и парни, и девушки) начала запинывать мужчину, — рассказала женщина.

По словам очевидицы, мужчина пролежал на асфальте до прибытия скорой помощи примерно час.

27 сентября в подмосковных Мытищах между мужчинами произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них ударил другого бейсбольной битой. Пострадавший получил множественные травмы. В от ношении его обидчика возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого массовую драку устроили посетители кафе «Зуфар» в башкирском городе Баймаке. Молодые люди начали словесную перепалку, после чего продолжили выяснять отношения с помощью кулаков.