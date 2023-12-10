Опубликовано видео крупного пожара в сельской школе под Иркутском Под Иркутском мужчина сжег школу после проведенного в ней капремонта

Фото: t.me/irkutskprocnews

В поселке Хреботовая Иркутской области мужчина поджег одноэтажную школу, сообщает портал «Жел Илим». Учебное заведение было уничтожено огнем на 30%. Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения.

Местные власти уже запланировали ремонт школы после происшествия. Планируется установить дополнительные камеры внешнего видеонаблюдения.

Telegram-канала SHOT сообщает, что в ближайшие дни в школу должен был прибыть с проверкой губернатор, ущерб составил 44 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом». По данным канала, поджог мог быть связан с желанием скрыть следы некачественного капремонта, контракт на работы заключен с «Иркутской строительной компанией», она освоила при строительстве 77 млн рублей.

9 декабря автомобиль скорой помощи вспыхнул на востоке Москвы. Инцидент произошел в районе дома 55 по 16-й Парковой улице. У медицинского автомобиля вспыхнула задняя фара, площадь возгорания составила 0,2 кв. м. Огонь быстро ликвидировали, в результате ЧП никто не пострадал.