Опубликовано видео «кровавого провала» ВСУ у Орехова

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео отражения наступления Вооруженных сил Украины на Запорожском фронте. На кадрах видно подбитую и горящую технику ВСУ.

Канал пишет, что атаки отражает гвардейский мотострелковый полк при поддержке, других полков ЮВО, спецназа и артиллерии.

Ранее военкор Александр Сладков опубликовал уникальные кадры с тренировки по отработке моторики для ведения управляемой ракеты к цели. Операторы противотанковых ракетных комплексов в ВС РФ перед отправкой в зону боевых действий проходят подготовку на импровизированном симуляторе.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео атаки российского дрона на окоп украинских войск. Этим роликом он сравнил профессионализм российских и украинских операторов беспилотников.

Котенок также опубликовал видео неудачной атаки на российский танк беспилотником ВСУ с кумулятивным боеприпасом. Он отметил, что аппарат упал в метре от танка. По словам военкора, так бывает, когда у оператора «руки растут не из того места».