Опубликовано видео, как казаки сбили беспилотник «Баба-яга»

Фото: МО РФ

Гвардейцы 6-й отдельной казачьей бригады Южной группировки войск сбили из стрелкового оружия украинский БПЛА типа «Баба-яга» в районе Северска. Кадры уничтожения дрона опубликовало РИА Новости.

19 января сообщалось о попытке Вооруженных сил Украины атаковать дроном Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Предположительно, целью стал один из цехов, где смешивают продукцию. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее Минобороны сообщило, что на Купянском направлении расчет гаубицы Д-30 из артиллерийской группировки 1-й гвардейской танковой армии «Запад» нанес точный удар, уничтожив замаскированный блиндаж, в котором находился командный центр ВСУ. Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты оперативно передают координаты обнаруженных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет улучшить точность и эффективность огня.

До этого ВСУ 10 раз обстреляли ДНР, выпустив по территории республики 40 боеприпасов. В СЦКК уточнили, что восемь обстрелов зафиксировали на Горловском направлении, еще два — на Донецком. В результате украинских атак в республике пострадал по меньшей мере один человек.