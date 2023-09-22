Опубликовано видео из разрушенного после взрыва газа подъезда в Балашихе

Фото: NEWS.ru

Московская область. Балашиха. Последствия взрыва газовоздушной смеси на 4-м этаже жилого дома

В Сети появились кадры из подъезда многоквартирного жилого дома в Балашихе, в котором взорвался газ, записью поделился Telegram-канал SHOT. На опубликованном видео видно, что при подъеме по одному из лестничных пролетов начинается обрыв, а на улицу выходит сквозная дыра. Взрыв полностью уничтожил одну из квартир, в ней не осталось стен, пола и потолка.

Взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Октябрьская в подмосковной Балашихе произошел 20 сентября около 08:25. В результате ЧП семь человек погибли, еще 20 пострадали. Восьми гражданам потребовалась госпитализация. Кроме того, повреждения получили более 10 квартир. Взрывной волной выбило стекла в окнах дома напротив. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что газ взорвался на четвертом этаже.

Во время разбора завалов в здании произошло повторное обрушение, упала бетонная плита, двое спасателей погибли. По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело. В офисах управляющей и газовой компаний прошли обыски, вся документация была изъята.