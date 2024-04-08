Опубликовано видео из перевернувшейся при наводнении лодки под Самарой

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В соцсетях опубликована видеозапись ЧП в Кинель-Черкасском районе Самарской области, где из оказавшегося под водой села Полудни эвакуировали восьмерых человек. Там лодка перевернулась, когда наехала на дерево. Все восемь человек спасены и доставлены на берег.

Головы! Головы берегите! — кричит мужчина на видео.

7 апреля Поисково-спасательная служба (ПСС) Самарской области предупреждала, что вышедшая из берегов река Малый Кинель продолжает подтапливать дома в селе Полудни. Сотрудники эвакуируют жителей поселения, передает НИА Сам. В селе объявлен оранжевый уровень опасности.

Объявлен оранжевый уровень опасности. Уровень воды на реке Малый Кинель у села Полудни Самарской области достиг отметки 632 см. ОЯ — 620, превышение на 12 см, — сообщали в ФГБУ «Приволжское УГМС» днем ранее.

Власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.