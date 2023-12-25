Опубликовано видео из Марьинки с высоты птичьего полета

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео из Марьинки, где до недавнего времени велись ожесточенные бои. Ролик с высоты птичьего полета опубликовал Telegram-канал «Известий».

На кадрах видно, что населенный пункт практически лежит в руинах. На улицах — ни души.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что подразделения Вооруженных сил России полностью взяли под контроль город Марьинку, вытеснив из него украинские войска. По мнению военкора, это событие имеет важное значение для всей СВО, поскольку Марьинка считалась до этого неприступной, и взятие города нанесет серьезный удар по духу украинских солдат.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу позднее также доложил президенту страны Владимиру Путину о полном взятии Марьинки в ДНР. Шойгу отметил, что за девять лет ВСУ создали в этом городе мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиационных и артиллерийских ударов.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что после взятия Марьинки российские войска вытеснят ВСУ из Авдеевки, что к северу от Донецка. По его мнению, взятие Марьинки позволит не только эффективнее защищать Донецк от обстрелов, но и понизит моральный дух украинских солдат.