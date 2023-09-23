Опубликовано видео горящего танка ВСУ на Донецком направлении

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Военкор Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале Colonelcassad видео с горящим танком. В посте он написал, что это танк ВСУ, который был уничтожен на Донецком направлении, на одной из фронтовых дорог в селе Старомайорское. Машина была подорвана с помощью мин.

23 сентября Telegram-канал WarGonzo сообщал, что под ударами ВС РФ находятся украинские подразделения в Старомайорском, Урожайном, Золотой Ниве и Угледаре.

Также сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили в ходе спецоперации на Украине танк Leopard с экипажем, состоявшим из солдат бундесвера, рассказал командира разведгруппы ВС РФ с позывным Легенда. По его словам, о составе экипажа рассказал водитель-механик танка, просивший по-немецки «не стрелять». Механик-водитель несколько раз сделал акцент на том, что он и погибшие члены экипажа танка являются военнослужащими бундесвера, а не наемниками. Он также назвал свою бригаду и место ее дислокации.

Накануне представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал об уничтожении двух танков Leopard немецкого производства на Купянском направлении. Кроме того, были ликвидированы три автомобиля, а также 20 солдат ВСУ.