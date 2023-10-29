Опубликовано видео горящего бронетранспортера ВСУ На Запорожском направлении нанесен удар по бронетранспортеру ВСУ М113

Фото: МО Украины

На Запорожском направлении разбит бронетранспортер М113 ВСУ, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Вместе с ним поражение потерпел и личный состав украинской армии. По данным военкоров, речь идет о штурмовой группе. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Запорожское направление, уничтоженный М113 ВСУ вместе с личным составом. Бронегруппа противника решила пойти в штурм, но снова не вышло, — сообщили военкоры.

Канал «Архангел спецназа Z» непосредственно ведут военнослужащие ВС РФ из зоны проведения СВО. Они публикуют кадры атак и поражений с места событий.

В августе военнослужащие 32-й бригады ВСУ жаловались, что вместо американских БМП Bradley им предоставили машины M113, которые начали выпускать во время войны во Вьетнаме. Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley, но вместо этого они были оснащены M113.

Ранее начальник отдела кибербезопасности Мукачевского погранотряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой заявил, что Киев под предлогом гуманитарного разминирования отправляет на фронт саперов, которые должны работать в тылу. По его словам, украинские власти активно формируют группы разминирования из людей старше 45 лет, инвалидов, а также солдат, прошедших через российский плен.