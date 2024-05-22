Опубликовано видео, где пустая пивная кега разнесла в клочья лицо школьника В Томске мальчику разворотило лицо от взрыва пивной кеги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томске пустая 12-литровая кега от пива взорвалась, когда с ней играл 10-летний мальчик и его друг, передает Telegram-канал Mash. Дети проверяли найденную тару на прочность и били ее об асфальт. В итоге у ребенка сломана челюсть, диагностированы открытая черепно-мозговая травма, оскольчатые переломы верхней челюсти и скулы, а также рваные раны лица. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Прокуратура Кировского района <...> организовала проведение проверки в связи с получением ребенком травм во время игры с пластиковой кегой во дворе дома по ул. Косарева. Надзорное ведомство даст оценку всем обстоятельствам произошедшего, примет меры к установлению виновных в случившемся лиц, — сообщили в надзорном ведомстве.

Школьники решили повторить увиденное в интернете, где полно роликов о том, как такие бутылки весело взрываются из-за углекислого газа под огромным давлением. Сотрудники магазинов забывают спускать газ в кегах перед утилизацией.

Ранее в Санкт-Петербурге семилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга на горке у проспекта Энгельса. Ребенка столкнула с горки девочка 10–11 лет. Известно, что девочка была на детской площадке без сопровождения взрослых. Школьника доставили в больницу святой Марии Магдалины.