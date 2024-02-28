Полиция проверяет экс-мэра Иркутска из-за дрифта лимузина на Байкале Бывший мэр Иркутска показал дрифт лимузина на ледяной тверди Байкала

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В соцсетях распространяется видео дрифта лимузина на льду Байкала. Кадры с трюками премиального автомобиля опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) бизнесмен и бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов.

Ну что, прокатимся? — сказал Кондрашов в видео.

Видеозаписью уже заинтересовались в полиции. В МЧС по Иркутской области сообщили изданию «Подъем»,что к проверке присоединится местная администрация. Правоохранители напомнили, что вне ледовой переправы выезд на водные объекты запрещен.

Сложно сказать по видео, где именно снято. Это видео у нас в поле зрения попало, его передали в полицию. <...> Администрация имеет право составлять протоколы за административные правонарушения. Но в данном случае его нужно сначала установить, — сказали в полиции.

Кондрашов был мэром Иркутска пять лет с 2010 года, будучи членом партии КПРФ. Также он два срока отслужил в законодательном собрании региона, возглавлял Корпорацию развития Иркутской области.

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