Опубликовано видео драки поссорившихся из-за собаки соседей Нахулиганивший хаски поссорил соседей в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мать и сын избили в подъезде соседку, чья собака до этого забегала к ним в квартиру, передает Telegram-канал со ссылкой слова пострадавшей. Женщина по имени Марина рассказала, что однажды ее пес породы хаски случайно выскочил из квартиры и забежал к соседям. Находившиеся там собственники ударили собаку, чтобы прогнать, чем возмутилась хозяйка четырехлапого.

После отношения между соседями не заладились. Со слов Марины, соседи караулили, провоцировали ее собак и снимали на камеру, а также угрожали, что одну собаку застрелят, а другую отравят.

4 марта Марина встретилась с недоброжелателями в подъезде на выходе к лифту. Соседка толкнула Марину в плечо, началась драка, к которой подключился сын соседки. В результате у Марины диагностированы сотрясение мозга и множественные ушибы. Петербурженка подала заявление в полицию.

Ранее жительница Сухого Лога в Свердловской области, где ранее мужчина натравил питбуля на другую собаку, призналась, что боится за своего ребенка. По ее словам, полиция не предпринимает никаких действий, поэтому владелец агрессивного пса «чувствует безнаказанность и вседозволенность».