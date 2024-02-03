Опубликовано видео драки полицейского с пенсионеркой «Осторожно, новости»: в Сыктывкаре полицейский применил силу к пенсионерке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Сыктывкаре полицейский в гражданской одежде ударил 72-летнюю пенсионерку, которая отказалась пускать его в частный дом для допроса ее супруга. По данным канала, правоохранитель не представился, не предъявил документы и не объяснил цель визита, после инцидента против него не стали возбуждать уголовное дело.

Не знаю, как я вышла из этой ситуации, не став дурочкой. За 72 года не видела, чтобы можно было так поступать с людьми простыми. Над старухой измываться, нашли преступницу. Я буквально на больной руке висела, держась за ручку калитки. До сих не могу прийти в себя, до сих пор трясет, — рассказала пенсионерка.

По данным канала, женщина после отказа в возбуждении дела решила больше не обращаться в полицию. «Осторожно, новости» сообщает, что инцидент произошел 24 ноября, а супруг пенсионерки проходил свидетелем по делу против другого мужчины, который недавно бегал по улице с топором.

Ранее Верховный суд Ингушетии заменил условный срок на реальный бывшему полицейскому за насилие над задержанным. Экс-командира отдельного взвода ППС ОМВД России по Магасу Амирана Мержоева приговорили к двум годам колонии-поселения. В отделении полиции он приказал задержанному встать на колени и избил, когда тот отказался.