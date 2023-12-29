Опубликовано видео драки между пешеходом и водителем в Петербурге Потасовка из-за неприличного жеста закончилась для петербуржца в больнице

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге водитель избил молодого человека, который показал ему неприличный жест, передает 78.ru. Пострадавший переходил дорогу вместе с компанией из восьми человек вне зоны пешеходного перехода. Водитель отечественного авто серого цвета не стал пропускать пешеходов, из-за чего один из участников движения показал водителю средний палец.

Водитель вышел из салона и ввязался в драку. Он ударил оппонента по голове два раза и кинул на асфальт. Молодой человек не смог встать до прибытия скорой помощи. Водителя задержали.

В октябре в Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего сбросил его труп в канаву и скрылся с места преступления. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. По данным ГИБДД, смертельное ДТП произошло в ночь на 12 октября в селе Коркинское Туринского района. По словам самого водителя, мужчина лежал на дороге, из-за плохой видимости он не заметил его и совершил наезд. Водитель убрал тело погибшего с дороги и поехал дальше. Задержанный имеет 12-летний стаж вождения и ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Также в ГИБДД отметили, что погибший находился на дороге в темной одежде без светоотражателей.