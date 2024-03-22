Появились кадры перестрелки с украинским агентом в Запорожской области ФСБ опубликовала видео боя с ликвидированным агентом Киева в Запорожской области

Фото: fsb.ru

Федеральная служба безопасности России обнародовала видео стрелкового боя с ликвидированным в Запорожской области украинским агентом. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале РИА Новости, слышны звуки выстрелов и требования сотрудников ФСБ бросить оружие.

Судя по записи, перестрелка происходила на кладбище. В ходе боя злоумышленник, вооруженный пистолетом Макарова и самодельным взрывным устройством, был нейтрализован.

По данным ФСБ, завербованный спецслужбами Украины гражданин РФ готовил теракт в Бердянске. Также мужчина причастен к убийству офицера Минобороны России в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства. Украинский агент также передал противнику координаты мест дислокации Вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов РФ.

По данным ведомства, 40-летний россиянин, планировал устроить взрыв в Бердянске накануне выборов президента РФ. Мужчина убит при задержании. Во время обыска по месту его жительства сотрудники спецслужб обнаружили самодельное взрывное устройство и мобильный телефон для конспиративной связи с киевским куратором.

Также в ФСБ сообщили о задержании семи сторонников «Русского добровольческого корпуса» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Отмечается, что все они являются жителями Москвы.