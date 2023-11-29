Опубликовано видео боев под Авдеевкой Военкор Коц опубликовал видео боев под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео боев в районе Авдеевки под Донецком. На кадрах видны взрывы, выпуски снарядов и артиллерийские удары.

Наши силы постепенно сжимают клещи вокруг «горлышка». Давление идет по всему периметру полукотла, чтобы противник не имел возможность сконцентрировать силы на одном участке для контрудара и постоянно перебрасывал резервы для затыкания дыр, — написал Коц.

Ранее Telegram-канала «Иди и смотри» сообщил, что ВС России смогли продвинуться на Авдеевском направлении. По информации канала, российские войска продолжали бои с украинской армией в районе коксохимического завода. По данным «Иди и смотри», ВСУ пытались стянуть в Авдеевку резервы с других направлений. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военный эксперт Виктор Баранец отмечал, что взятие Авдеевки станет мощным моральным ударом как для украинских властей, так и для военных. По его словам, российская армия не брала ни один опорный пункт так долго, как на Авдеевском направлении. Баранец пояснил, что взятие территории под контроль даст возможность ВС РФ выйти к агломерациям Краматорска и Славянска.