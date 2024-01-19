Опубликовано видео авианалета российских Су-25 в зоне СВО МО РФ опубликовало видео авианалета российских Су-25 на позиции ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российское Министерство обороны опубликовало видео авианалета российских штурмовиков Су-25 на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Отмечается, что все цели поражены и полет прошел в штатном режиме.

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были поражены. Полет прошел в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Утром 19 января в Минобороны России сообщили об ударе российских штурмовиков Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По данным ведомства, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

Ранее стало известно, что расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении. В Минобороны РФ отметили, что удар уничтожил несколько единиц техники и более десятка солдат противника.