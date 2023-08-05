Опубликовано видео уничтожения FPV-дроном блиндажа с бойцами ВСУ

Telegram-канал беспилотного отряда быстрого реагирования (БОБР) Минобороны РФ опубликовал кадры уничтожения блиндажа ВСУ с помощью FPV-дрона. БПЛА-камикадзе разнес укрытие украинских военных на Запорожском направлении.

На записи непосредственно с камеры атакующего дрона видно, как беспилотник на большой скорости залетает прямо во вход блиндажа. Далее показаны кадры с другого БПЛА, на которых запечатлен уже сам момент подрыва укрытия противника.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения украинской военной техники российскими дронами-камикадзе «Ланцет». Кадры демонстрируют атаку БПЛА по немецкому танку Leopard, польскому танку PT-91 Twardy, а также советскому танку Т-72М1 и инженерной машине ИМР-2. Удары наносились по позициям ВСУ на Запорожском фронте.

Также «РВ» публиковала видео ликвидации солдат ВСУ в блиндаже в районе Орехова. Противнику нанесли урон FPV-дронами 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии.

5 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные уничтожили три штурмовые группы украинской армии в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении. По его словам, за последние сутки ВСУ 39 раз обстреливали населенные пункты региона на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.