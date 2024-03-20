Опубликовано видео атаки беспилотников на Энгельс Военкор Коц опубликовал кадры атаки БПЛА на Энгельс в Саратовской области

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале опубликовал видео, снятое во время атаки беспилотных летательных аппаратов на город Энгельс в Саратовской области. Кадры были получены с камеры одного из домофонов. На них слышны звуки сирены и взрывов в городе.

Энгельс пытались атаковать беспилотники. По словам губернатора Саратовской области, никто не пострадал. Минобороны сообщило о четырех сбитых дронах, — написал Александр Коц.

На опубликованных кадрах виден житель Энгельса, который в момент удара беспилотников заходил в подъезд. Услышав звуки сирены, он оставил свои вещи рядом с дверью, после чего отошел от здания и некоторое время высматривал атаку.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в небе над Энгельсом сработала система противовоздушной обороны. По его словам, были уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, пострадавших при атаке нет.

Позднее Минобороны России сообщило о пресечении попытки ВСУ ударить по объектам на территории Белгородской и Саратовской областей. Средства ПВО уничтожили в регионах один и четыре беспилотника соответственно.