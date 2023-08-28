Опубликовано видео артудара ВС РФ по пехоте ВСУ в Работино

Фото: vk.com/cvo_du

Появились кадры уничтожения пехоты ВСУ в Работино, сообщил Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo. По его словам, зацепить украинскую бронетехнику отечественным артиллеристам не удалось.

Морпехи из группы «Охотника» обнаружили в селе движение бронетехники и тут же передали целеуказания для артиллеристов. Противник завез очередную партию пехоты в здание местной почты, где вся группа и была накрыта огнем нашей артиллерии. Жаль, что не успели зацепить технику, но на этом направлении уничтожение очередной украинской БМП, как показывает практика, — дело времени, — написал Пегов.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о нанесении удара высокоточным оружием по складу авиационного вооружения украинской армии, где хранились боеприпасы. По данным ведомства, цель удара достигнута, объект уничтожен.

Также сообщалось, что штурмовые подразделения российской армии заняли опорный пункт противника на Купянском направлении. В ходе боя были разгромлены две роты ВСУ. Противник предпринял по меньшей мере девять попыток контратаковать, однако российские военные успешно отбили их при поддержке танков и артиллерии.