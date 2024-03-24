Опубликовано новое видео задержания участника атаки на «Крокус»

Фото: fsb.ru

В Сети появилось новое видео задержания террориста, участвовавшего в атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», передает телеканал RT. По имеющейся информации, захват происходил в лесу в Брянской области.

На кадрах видно, как силовики сначала определяют местоположение боевика, а затем производят задержание. У террориста выяснили наличие оружия и место нахождения второго подозреваемого.

Ранее Telegram-канал WarGonzo опубликовал кадры задержания подозреваемых в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В операции участвовали спецназ ЦСН, ФСБ, «Ахмат» и военнослужащие Ленинградского военного округа. В ролике показали, как одного из предполагаемых террористов сначала схватили, а после этого посадили в служебное авто.

До этого глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Ведомство продолжило работу над выявлением пособнической базы преступников.

Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной к своим подельникам.