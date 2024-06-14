Опубликовано фото виновника аварии в Благовещенске с разбитым лицом

Фото: t.me/sledcom_press*

Telegram-канал SHOT опубликовал фото виновника жесткой аварии в Благовещенске, в результате которой погибли двое подростков и взрослая женщина. По его данным, пьяный водитель минивэна, который вылетел на тротуар прямо в толпу, сначала пытался сделать вид, что его вины в ДТП нет, а позже стал утверждать, что у него отказала педаль тормоза.

Виновник ДТП Евгений Бакарюкин на кадре весь в крови, у него разбито лицо. Его оперативно увезли с места ЧП правоохранители. Канал пишет, что очевидцы трагедии чуть не устроили над ним самосуд.

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев подтвердил, что в аварии погибли подростки 14 и 15 лет, а также женщина 49 лет. Он добавил, что трое пострадавших от наезда минивэна детей находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пьяной езде. Водитель, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, 59-летний Бакарюкин ранее работал участковым в Ромненском районе Амурской области до 2005 года. Уйдя из органов, мужчина открыл ИП и занимался перевозкой людей на маршрутках. Его соседка рассказала, что тот был «тихим алкоголиком», она никогда не видела его трезвым.