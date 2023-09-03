Опубликовано фото сгоревшего ангара в Санкт-Петербурге

В Сети опубликовано фото сгоревшего ангара на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел утром 3 сентября в Красногвардейском районе города, в результате пожара пострадал один человек.

На фото, опубликованном в Telegram-канале «78», видны значительные разрушения, в частности, обвалилась кровля здания.

Утром 3 сентября жители Северной столицы увидели плотный столб черного дыма в Красногвардейском районе. Сообщалось, что пожар вспыхнул вблизи нефтебазы «Ручьи». По данным МЧС, в охваченном огнем строении хранились газовые балоны и топливо. Очевидцы опубликовали видеокадры ЧП с разных ракурсов. По словам жителей города, были слышны взрывы. Один из таких моментов попал на камеру смартфона.

Позднее стало известно, что в городе горел автосервис. Пожар удалось локализовать на 800 кв.м. С территории сервиса получилось вывезти несколько автомобилей, часть машин эвакуировать не успели.

До этого сообщалось о пожаре на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края. По информации губернатора Вениамина Кондратьева, возгоранию был присвоен высший ранг сложности, на место происшествия были стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС.