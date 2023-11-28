Опубликовано фото с места аварии с участием шести машин в Ставрополье На трассе в Минеральных Водах столкнулись шесть автомобилей

Фото: t.me/gibdd26

Шесть машин столкнулись на федеральной трассе «Кавказ» в Минеральных Водах Ставропольского края, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции. ДТП обошлось без пострадавших.

В Минеральных Водах произошло столкновение шести попутных единиц транспорта. Автоавария произошла сегодня около 17 часов на пересечении 347-го км федеральной трассы «Кавказ» и улицы Железноводской. Пострадавших нет, — сообщили в ГАИ.

Поврежденный транспорт был убран с проезжей части. На дорожную ситуацию ДТП не повлияло.

Также 28 ноября сообщалось, что автомобиль МЧС России, в котором ехал замглавы ведомства Анатолий Супруновский, попал в ДТП рядом с Домом правительства. Автомобиль Супруновского выехал на встречную полосу и задел другую машину. Внедорожник ведомства получил незначительное повреждение — у него сбито боковое зеркало. По сведениям канала, водитель сначала отвез опаздывавшего в кабмин Супруновского, а затем вернулся на место происшествия. Водитель позже вернулся для оформления ДТП. В аварии никто не пострадал.