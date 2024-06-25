Опубликовано фото погибших при теракте в Дагестане сотрудников ДПС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото погибших в перестрелке с террористами сотрудников дагестанского ДПС оказались в распоряжении NEWS.ru. На кадрах запечатлены двое застреленных правоохранителей.

Они попали под огонь боевиков в районе гостиницы «Коминтерн» на улице Буйнакского. Атака произошла после стрельбы террористов в синагоге.

Ранее были опубликованы кадры перестрелки террористов с сотрудниками ДПС в Махачкале. Противостояние правоохранителей и боевиков попало на камеры наблюдения возле гостиницы «Коминтерн». На видео видно, как при звуках стрельбы начинают разбегаться прохожие. После этого в кадр попадают террористы, которые расстреливают сотрудников патрульной службы, а затем идут дальше.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.

СМИ выяснили, что террористы из Махачкалы и Дербента планировали нападение около месяца: подготовка началась еще в середине мая. В день теракта боевики координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек. Одной из главных целей террористов был настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте отец Николай (Котельников).