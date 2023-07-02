Опубликовано фото воронки на месте взрыва в Краснодарском крае Взрыв прогремел в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что рядом с аэродромом в Приморске-Ахтарске в Краснодарском крае произошел взрыв. На опубликованном фото видна огромная воронка. Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что в результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет.

По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего, — написал в своем Telegram-канале губернатор.

1 июля в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Власти уточнили, что сработала система противовоздушной обороны. Информации о пострадавших и разрушениях из-за падения обломков не поступало.

Несколько взрывов раздались утром 30 июня в Бердянске, там также сработала система ПВО.

Ранее SHOT сообщал, что украинский беспилотник атаковал завод в Шебекино Белгородской области, на котором производятся стекла для часов Apple Watch. По информации канала, БПЛА сбросил на территорию предприятия гранату, что привело к взрыву и пожару. Никто не пострадал, завод серьезных повреждений не получил.