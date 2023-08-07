Опубликовано фото обломков упавшего в Курской области беспилотника

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT опубликовал фото обломков украинского беспилотника, упавшего у села Кондратовка Курской области. На снимках виден сломанный корпус, оторванные крылья, а также электроника дрона, по сведениям канала, подавленного РЭБ 6 августа. Минобороны информацию не комментировало.

По данным SHOT, беспилотник упал в поле, разрушений и пострадавших нет.

Утром 6 августа губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли деревню Кулигу Рыльского района Курской области. По его словам, в результате обстрела были повреждены три жилых дома и здание школы, а также трактор и автомобиль. Пострадавших нет.

До этого губернатор Курской области сообщал, что в городе Рыльске беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. По его словам, в результате удара были повреждены два административных здания и храм.

Старовойт также уведомлял, что ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Курской области. По его словам, было зафиксировано четыре прилета. В результате атаки повреждены линии электропередачи, газовая труба, окна, фасады и заборы двух домов.