Опубликовано фото мужчины, заложившего бомбу на заводе в Самарской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал фото мужчины, который заложил взрывное устройство на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. По информации канала, он работал на заводе электриком, зашел на территорию с пакетом, а вышел уже без.

Baza сообщает, что, по предварительным данным, в одном из зданий завода он заложил самодельное взрывное устройство размером 20 на 40 сантиметров.

По информации канала, подозреваемый родился в украинском городе Изяславе, но постоянно проживал в Тюмени.

Взрыв на территории НПЗ произошел в Самаре 28 июля. По предварительной информации, было заложено взрывное устройство, в результате происшествия никто не пострадал. Серьезных разрушений также удалось избежать.

28 июля прогремел взрыв в центре Таганрога. Эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей. Повреждения получили здание, близстоящие гаражи и хозяйственные постройки. В многоквартирном доме по соседству выбиты окна и рамы на третьем этаже.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, предполагаемой причиной взрыва в кафе является попадание ракеты. Медицинская помощь потребовалась 15 горожанам.