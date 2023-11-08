Опубликовано фото мачете, которым мужчина пытался зарубить мать с ребенком Появилось фото мачете, которым мужчина пытался убить мать с ребенком в Люберцах

Фото: Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области опубликовала фото мачете, с помощью которого задержанный житель подмосковных Люберец Роман Концелидзе пытался расправиться с женщиной и ребенком на оживленной улице города. Известно, что мужчина успел незначительно ранить женщину, ребенок остался невредим.

Согласно информации MK.RU, этим летом Концелидзе привлекался к ответственности за нецензурную брань в общественном месте. Его сестра проходила фигуранткой дела за сбыт наркотиков в 2020 году, однако сбежала во время суда.

Инцидент произошел днем 8 ноября в Люберцах. Сообщалось, что мужчина в неадекватном состоянии и вооруженный мачете набросился на женщину с ребенком. Им оказался 36-летний Роман Концелидзе, проживающий на улице Кирова, соседствующей с той, где произошло нападение. Мужчина успел поранить мать, гулявшую с ребенком, ей оказали помощь на месте, ребенок не пострадал.

В Сети позднее появились кадры его задержания. На видео видно, как мужчина с мачете при виде сотрудников полиции побежал им навстречу, размахивая клинком. Стражи порядка несколько раз выстрелили в нападавшего, чтобы остановить его, после чего тот упал. По данным СМИ, мужчину доставили в больницу с ранением живота, кроме того, он сам порезался о мачете.