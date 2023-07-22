Опубликовано фото коттеджа в Подмосковье после штурма и ликвидации стрелка Хинштейн опубликовал фото из коттеджа в подмосковном поселке после штурма

Фотографии, сделанные после штурма коттеджа в подмосковном поселке Шервуд, появились в Сети. Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Политик отметил, что большая площадь здания осложняла работу Росгвардии.

Площадь коттеджа — 2,1 тысячи [квадратных] метров, что значительно усложняло штурм. Дом выставлен на продажу за 1,2 млрд рублей, — сообщил Хинштейн.

По словам депутата, стрелок, забаррикадировавшийся в коттедже, был вооружен двумя автоматами, охотничьим карабином, гранатами, боеприпасами и зажигательными смесями. Росгвардия дважды приостанавливала штурм, однако злоумышленник не переставал вести стрельбу. Силовики вынуждены были ликвидировать мужчину, констатировал Хинштейн.

Ранее вооруженный мужчина, проникший в коттедж, взял в заложники сотрудников охраны и одного полицейского, которым впоследствии удалось бежать через окно. Специальный отряд быстрого реагирования начал штурм здания. По информации Telegram-канала SHOT, сотрудники СОБР применили газ, чтобы выкурить мужчину из дома. В результате штурма мужчина был застрелен.