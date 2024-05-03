Опубликовано фото атакованного дроном ВСУ автомобиля в Белгородской области Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины второй раз за утро атаковали село Вознесеновка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, дрон-камикадзе ударил по припаркованному автомобилю. В результате атаки пострадал мужчина, его с осколочными ранениями доставили в больницу.

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший — мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Гладков.

Глава региона подчеркнул, что автомобиль получил сильные повреждения. Кроме того, еще три припаркованных рядом транспортных средства были посечены осколками. Гладков добавил, что также в коммерческом объекте выбило окна. На месте атаки продолжают работать оперативные службы.

Ранее в селе Вознесеновка ВСУ атаковали автобус с помощью FPV-дрона. По словам Гладкова, транспортное средство предназначено для развозки сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки внутри автобуса находились два пассажира и водитель. Пострадал один человек.