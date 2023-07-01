Опубликована запись уничтожения склада боеприпасов ВСУ Бойцы группировки «Юг» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы российской группировки «Юг» ликвидировали украинский склад боеприпасов на Авдеевском направлении. Атака артиллерии состоялась после тщательной разведки беспилотника, видео опубликовало РИА Новости.

На записи видно, что цель находилась около дороги.

В том же районе ранее российские военные огнем артиллерии уничтожили опорные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук ранее рассказал, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Речь идет о 63-й и 42-й механизированных бригадах ВСУ. По ним ударила артиллерия, уничтожившая две их БМП и три пикапа, отметил он.

Ранее военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытались наступать на Донецком направлении. Все атаки противника в районе Артемовска отражены, прорывов не допущено, отметил он. По словам Марочко, ВСУ при штурме российских позиций использовали западную бронетехнику и танки, прикрывались огнем натовской артиллерии с северо-запада и юго-запада от города.