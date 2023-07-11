Опубликован спутниковый снимок разгула стихии в Краснодарском крае Роскосмос опубликовал спутниковый снимок разгула стихии в Краснодарском крае

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Telegram-канале спутниковые снимки циклона в Юго-Западной части России. На Краснодарский край обрушились сильные ливни и ураган из-за чего некоторые территории региона затоплены.

Снимки сделаны космическим аппаратом «Метеор-М».

Ранее на курортный микрорайон Сочи Аше обрушился град размером с перепелиное яйцо. Ледышки повредили высаженные на улице цветы, а также побили пальмы.

Дожди не заканчиваются в Сочи на протяжении нескольких дней. Из-за непогоды была перекрыта федеральная трасса А-147. Местные власти также приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Из-за разгула стихии страдают и жители других городов Краснодарского края, которые сталкиваются с потопами в своих домах.

Местные жители предупреждают об опасности непогоды в социальных сетях. Они рекомендуют друг другу избегать использования автомобилей, а также уточняют, какие районы пострадали от стихии больше всего. По словам сочинцев, передвигаться пешком безопаснее и гораздо комфортнее.