Опубликован список туристов, попавших под лавину на Камчатке Telegram-канал «112» опубликовал список попавших под лавину на Камчатке туристов

Telegram-канал «112» опубликовал список туристов, которые ранее попали под лавину на Камчатке. В нем числятся 11 человек, среди которых один руководитель по фамилии Чепуштанов. Уточняется, что двое человек из группы пропали без вести.

По данным канала, в списке числятся Пылев Г. А., Пылев А. А., Игнат В. В., Некрасова Т. П., Кочетов А. В., Рахматуллина Ю. С., Рахматуллин Р. Х., Айкина Е. В., Шишина В. Н., Скрипаченко А. Ю и руководитель Чепуштанов А. Д. Пылев Г. А. 2004 года рождения и Некрасова Т.П. 1979 года рождения пропали без вести. На опубликованных кадрах видно, что состояние туристов удовлетворительное.

Ранее главное управление МЧС Камчатского края также подтвердило, что два человека числятся пропавшими после схода лавины на группу туристов в районе перевала Красноармейского. В составе группы, которая совершала ски-тур, по данным ведомства, значатся 11 человек, девятерым удалось выбраться самостоятельно.

Позднее в СМИ появилась информация, что попавшие под лавину туристы шли к горячим источникам на лыжах. В группе были только местные жители, которые состояли в камчатском туристическом клубе имени Глеба Травина.