Опубликован список пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде «112» опубликовал имена пострадавших при ЧП в Сергиевом Посаде в возрасте от 23 до 75 лет

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Telegram-канал «112» опубликовал список из 23 человек, пострадавших в результате взрыва на складе в Сергиевом Посаде. Среди них мужчины и женщины в возрасте от 23 до 75 лет.

Официально информация не была подтверждена.

МЧС сообщало, что в результате ЧП на оптико-механическом заводе пострадало 25 человек, из них двое были госпитализированы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал со ссылкой на экстренные службы о 31 пострадавшем, из которых 19 человек были доставлены в больницу, среди них трое в тяжелом состоянии.

Очевидцы ранее рассказали, что взрыв произошел во время разгрузки сырья для производства взрывчатых веществ компании «ПироРос». По данным СМИ, именной этой компании принадлежал ангар, в котором произошел взрыв, при этом приводилась информация, что организация еще в марте 2023 года была признана банкротом.

Жительница одного из близлежащих домов рассказала, что при взрыве у многих жильцов сорвало сорвало москитные сетки с окон. По словам женщины, ее квартира «ходила ходуном».

Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде около 10:40. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.