Опубликован список погибших и пострадавших при сходе поезда в Коми SHOT: тела погибших при сходе поезда в Коми пассажиров опознали

Фото: МЧС России

Тела пассажиров, погибших при сходе поезда в Коми, были опознаны, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, 10 пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты. Также источник публикует список погибших и пострадавших.

Погибшие: Александр К., 49 лет; Станислав Д., 34 года.

В Сыктывкар доставлены: Эвелина, 10 лет; Ирина Щ., 40 лет; Александр Щ., 39 лет; Алексей З., 47 лет.

В Воркуту доставлены: Андрей Н., 38 лет; Лилия С., 48 лет; Елена О., 53 года.

В Инту доставлены: Оксана Г., 45 лет; Марина Ш., 49 лет; Ангелина Н., 53 года.

Авария произошла 26 июня на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. Следственный комитет предварительно сообщал, что погибших нет. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ).

Тем временем на месте происшествия, как отмечает SHOT, продолжают искать 15-летнюю девочку, которая числится пропавшей без вести после происшествия. ТАСС со ссылкой на администрацию Воркуты писал, что ее нашли живой, но Telegram-канал назвал эту информацию преждевременной.