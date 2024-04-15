Опубликован список городов с самым дорогим жильем в новостройках Двухкомнатные квартиры в новостройках Челябинска больше всего подорожали в марте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В марте 2024 года наибольшее увеличение цен было зафиксировано на двухкомнатные квартиры в новостройках Челябинска (+12,6% по сравнению с февралем). Также в списке наиболее дорогой недвижимости за месяц оказались студии в Новосибирске (+7,1%), одно- и двухкомнатные квартиры в Красноярске (+6,8% и +7,1% соответственно) и студии в Уфе (+6,7%), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании «Яндекс Недвижимость».

При этом существенное снижение цен было замечено на однокомнатные квартиры в новостройках Калининграда (–4,8%), студии в Воронеже (–4,7%), трехкомнатные квартиры в Санкт-Петербурге (–2,5%), однокомнатные в Перми (–2,3%) и однокомнатные в Новосибирске (–2%).

На вторичном рынке наибольший рост цен также отмечен на студии. Омские поднялись в цене на 4,8%, казанские и московские — на 3,6%, екатеринбургские — на 2,8%. В топ-5 регионов с наиболее заметным ростом цен на вторичном рынке также вошли однокомнатные квартиры в Красноярске, где цены выросли на 3%.

Кроме того, существенное снижение цен на вторичном рынке было отмечено у одно-, двух- и трехкомнатных квартир в Сочи (–3,9%, –4,8%, –3,5% соответственно), студий в Уфе (–2,8%) и двухкомнатных квартир в Перми (–1,9%).

Ранее директор направления «Новостройки» компании по продаже недвижимости Валерий Кочетков сообщил, что ускорение темпов роста цен на рынке новостроек связано с повышенным спросом и является устойчивой тенденцией. По его словам, также высокие цены обусловлены подорожанием себестоимости строительства и повышением ключевой ставки Банком России, вслед за которым банки подняли ставки по ипотеке.