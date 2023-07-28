Опубликован момент попадания украинской ракеты по зданию в Таганроге

Фото: t.me/golubev_vu

Таганрог

В Сети появились видеокадры с моментом удара украинской ракеты С-200 по зданию в Таганроге. Происшествие было запечатлено на видеорегистратор подъезжающего к месту ЧП автомобиля. Видео опубликовал Telegram-канал Mash. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье теракт.

Mash утверждает, что по зданию ударила головная часть ракеты от украинского ЗРК С-200, длина части снаряда составляет около метра и весит 220 кг. Утверждается, что ракета несла порядка 90 кг взрывчатки и больше 37 000 поражающих элементов в виде шариков диаметром 9,5 и 8 мм.

По сообщению Минобороны РФ, в Таганроге упал обломок сбитой российскими системами ПВО ракеты, выпущенной со стороны Украины. Удар был нанесен переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200. В ведомстве назвали обстрел террористической атакой.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, в свою очередь, заявил, что в результате взрыва были госпитализированы девять человек. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 60 спасателей и 17 единиц специальной техники. Эпицентром взрыва стал Таганрогский художественный музей.

Спустя около часа после ЧП в Таганроге, в 17:15, ВСУ совершили попытку повторного удара переоборудованной зенитной ракетой комплекса С-200. Снаряд был перехвачен в районе Азова в Ростовской области.