Опубликован момент взрыва на нефтебазе в Воронеже

Фото: rostovpodslushano/t.me

В Сети появилась видеозапись, на которой показан момент взрыва на воронежской нефтебазе. Во время происшествия рядом с объектом пролетал вертолет. По словам местных жителей, были слышны звуки выстрелов. Один из очевидцев рассказал NEWS.ru, что во время работы на СНТ «Горняк» он и его коллеги услышали звук вертолета, после чего прогремел взрыв.

Работали на СНТ «Горняк» на горе, когда услышали, как летит вертушка. Сначала прозвучал мощный хлопок, а потом взрыв, — сказал очевидец.

О причинах пожара власти пока не сообщили.

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Очевидица ЧП Виктория наблюдала за произошедшем из окна своего дома. Женщина рассказала, что видела сильный пожар и столб густого дыма, поднявшийся в районе взрыва.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что сейчас идет тушение горящего резервуара с топливом на территории нефтебазы.

В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет, — написал глава региона.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника. На них были видны повреждения несущей стены дома.

Губернатор заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им была оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В конце мая Telegram-канал Baza сообщил, что два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области, обслуживающую трубопровод «Дружба». По сведениям канала, одно из зданий получило повреждение, люди не пострадали. Минобороны России не комментировало эту информацию.