Опрокидывание понтона с людьми закончилось трагедией РЕН ТВ: в Петербурге один человек погиб при опрокидывании понтона с людьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрокидывание понтона с людьми и оборудованием произошло на Большом пруду в Екатерининском парке в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его информации, в результате погиб один человек, женщину доставили в больницу в состоянии клинической смерти, после чего врачи констатировали ее смерть. Всего на понтоне находились 16 человек, однако он был рассчитан лишь на 12 человек.

При перевозке людей с острова на берег перевернулся понтон, на котором находились 16 человек и оборудование. После этого в медучреждение была доставлена женщина в состоянии клинической смерти. Через два часа медики констатировали ее смерть, — говорится в сообщении.

По информации телеканала «78», понтон перевернулся ночью при подготовке частного мероприятия с большим количеством приглашенных артистов и гостей. Помимо одной погибшей, травмы получили еще два человека.

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