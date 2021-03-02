Оппозиционеры из Белоруссии требуют блокировать счета госбанков на Западе

https://static.news.ru/photo/81fd31a8-7b84-11eb-aaa4-96000091f725_660.jpg Фото: belinvestbank/instagram.com

Закрытия корреспондентских счетов крупных госбанков Беларусбанк и Белинвестбанк в зарубежных кредитных организациях будет добиваться оппозиционное Народное антикризисное управление (НАУ).

НАУ направило письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, чтобы те закрыли корреспондентские счета Беларусбанка и Белинвестбанка, — цитирует сообщение радио «Sputnik».

По мнению оппозиции, названные госбанки обслуживают ОМОН, ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД) и другие структуры, на которые наложены санкции. Для этих банков это будет значить, что они не смогут проводить международные операции.

Мы просим рассмотреть вопрос о приостановке всех финансовых операций с Беларусбанком и Белинвестбанком до тех пор, пока они не прекратят предоставлять финансовые услуги лицам, подпадающим под санкции, — заявили в НАУ.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря Евросоюз ввёл третий по счёту санкционный список в отношении Белоруссии. В него попали 29 граждан и семь организаций. В Евросоюзе заверили, что готовы расширять санкции против Белоруссии, если в стране не улучшится ситуация. Европейские чиновники также ввели санкции против официальных лиц Белоруссии. Под них попал и глава государства Александр Лукашенко.