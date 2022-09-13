Опоры ЛЭП под Брянском были повреждены из-за «внешнего воздействия» «Брянскэнерго»: две опоры ЛЭП в Брянской области были повреждены из-за «внешнего воздействия»

Фото: moodboard/Global Look Press

Обрыв линии электропередачи. Архивное фото

Две опоры ЛЭП в Брянской области в трех километрах от украинской границы были повреждены в результате «внешнего воздействия», сообщили РБК в «Брянскэнерго». В компании подчеркнули, что повреждения незначительны и обесточивания потребителей не произошло. Специалисты работают над восстановлением поврежденных конструкций.

Сотрудниками правоохранительных органов и специалистами «Брянскэнерго» было обнаружено незначительное повреждение двух опор линий электропередачи. Обесточивания потребителей не произошло, энергосистема территории работает в штатном режиме. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных опор, — говорится в сообщении.

Утром 13 сентября Telegram-канал SHOT сообщил о подрыве двух опор ЛЭП в Брянской области рядом с границей Украины. По данным Telegram-канала, в результате взрыва также были повреждены рельсы для грузовых поездов. Несмотря на это движение локомотивов продолжилось, электричество также не было отключено.

Это не первое сообщение в подрыве инфраструктуры в приграничных с Украиной областях. В июле губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях в регионе. Это произошло в Унечском районе перед грузовым составом. В результате детонации взрывчатки в кабине машиниста выбило стекла.