Опорный пункт ВСУ вместе с пехотой попал под российский «Солнцепек» МО РФ: «Солнцепек» уничтожил на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» российской группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с пехотой и легкобронированной техникой, сообщили в Министерстве обороны РФ. Операция была проведена в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении.

Действуя в районе Торского выступа, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники, выполнив залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам, — рассказали в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что системы «Солнцепек» уничтожили украинские опорные пункты на Угледарском участке. В ведомстве подчеркнули, что российские военнослужащие максимально быстро заняли и покинули огневую позицию. По словам представителей МО, высокая скорость обусловлена тем, что ВСУ охотятся за «Солнцепеками» и используют для этого минометы, артиллерию, дроны-камикадзе.

Как отмечал военный обозреватель Питер Сучиу, удары российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» практически ничего не оставляют от целей противника. Журналист указал, что это вооружение применяется на Украине против подразделений ВСУ, использующих строения в качестве укрытия.