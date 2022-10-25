Оперштабы по безопасности созданы по всей Сибири

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Оперативные штабы по безопасности, которые распорядился создать президент России Владимир Путин, сформированы во всех регионах Сибирского федерального округа, сообщил ТАСС замруководителя администрации региона, руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов. По его словам, последним был создан штаб в Новосибирской области.

Оперативный штаб при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове был создан согласно указу президента, — сказал Нешумов.

Ранее главы 10 субъектов России подписали указы об образовании на их территории оперативных штабов по обеспечению готовности к военному положению. Так, документы были подписаны главами Республик Алтай и Марий Эл, Приморского края, Еврейской автономной области, а также губернаторами Белгородской, Волгоградской, Магаданской, Тверской, Ульяновской и Челябинской областей.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Также Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, где введен средний уровень готовности. Во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.