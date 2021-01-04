Оперштаб Петербурга проанализировал ситуацию с COVID-19

https://static.news.ru/photo/642a2756-4e7c-11eb-9116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге находится в диапазоне 3650–3750 человек, хотя в понедельник, 4 января, Северная столица опередила Москву по этому показателю.

Согласно данным городского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Петербурге со второй декады декабря ежесуточно фиксируется около 3,7 тысячи новых случаев коронавируса. Так, 28 декабря выявлено 3748 заболевших при проведённых 22 338 тестах на COVID-19. За прошедшие же сутки зарегистрировано 3657 новых случаев заболевания после тестирования 10 902 человек.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 257 007 случаев заражения COVID-19. Скончались 8004 человека. Выздоровели 154 982 человека. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10 902 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что объём тестирования на коронавирус в городе значительно снизился в период новогодних каникул. Так, 31 декабря за сутки было протестировано более 32 тысяч человек, 1 января — около 17 тысяч, 2 января — около 13 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, Петербург впервые вышел в лидеры по приросту заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 3657 заболевших коронавирусом. В Москве, где обычно выявляли наибольшее число инфицированных, COVID-19 официально подтвердили у 3591 человека. Днём ранее в Петербурге было зафиксировано 3738 заболевших, в Москве — 3851.

Из-за распространения коронавируса в Санкт-Петербурге ужесточили ограничения. С 30 декабря по 3 января была приостановлена работа всего общепита. С 4 по 31 января им разрешили работать только до 23:00. До 10 января закрыты все музеи, выставки, концертные площадки и зоопарк. Театры смогут принимать зрителей с 7 января с заполняемостью залов в 25%. Под запрет попали также автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях для аудитории более 50 человек. Туристам рекомендовали не приезжать в Северную столицу на новогодние каникулы.